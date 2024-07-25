В Ухте продали пиво несовершеннолетней с пирсингом
- 15:45 25 июля
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- Елизавета Петрова
В Ухте продавец привлекли к административной ответственности за продажу пива несовершеннолетней. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.
Внешний вид девочки 2006 года рождения ввел в заблуждение продавца, который работает в этой сфере уже десять лет. На суде продавец признала свою вину, пояснив, что несовершеннолетняя с пирсингом выглядела старше, чем её совершеннолетняя дочь.
В протоколе также присутствуют объяснения самой несовершеннолетней, директора магазина, протокол осмотра помещения, копия счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.
Суд назначил штраф в размере 18 000 рублей, что меньше минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ для граждан. Постановление вступило в законную силу.