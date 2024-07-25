В Ухте продали пиво несовершеннолетней с пирсингом

В Ухте продавец привлекли к административной ответственности за продажу пива несовершеннолетней. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.

Внешний вид девочки 2006 года рождения ввел в заблуждение продавца, который работает в этой сфере уже десять лет. На суде продавец признала свою вину, пояснив, что несовершеннолетняя с пирсингом выглядела старше, чем её совершеннолетняя дочь.