Всех, у кого есть колодец на земельном участке, предупредили о жестких правилах

Сегодня в России действуют нормы, которые садоводам стоит учитывать, если они хотят обзавестись собственным колодцем или скважиной. Об этом рассказали эксперты портала «Объясняем.рф», сообщает PRIMPRESS.

Как пояснили специалисты, запрета на бурение скважины и обустройства колодца в действующем законодательстве нет. Однако есть нормы, нарушение которых может повлечь за собой штрафные санкции. Так, например, глубина колодца или скважины на даче не может превышать пяти метров. Также нельзя, чтобы колодец достиг уровня грунтовых вод, а использовать воду позволяется только для личных нужд. При этом объем используемой воды не должен превышать 100 кубометров в сутки.