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Штормовое предупреждение: в Коми сегодня ожидаются грозы

Штормовое предупреждение: в Коми сегодня ожидаются грозыФото из архива редакции

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»:

25 июля с 12 часов до 21 часа на крайнем юге местами ожидается ливень (15-49 мм за 12 ч и менее), гроза, при грозе локально шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский.

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