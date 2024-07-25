Штормовое предупреждение: в Коми сегодня ожидаются грозы

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»:



25 июля с 12 часов до 21 часа на крайнем юге местами ожидается ливень (15-49 мм за 12 ч и менее), гроза, при грозе локально шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский.