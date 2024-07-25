Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Свеклу принято варить «часами», из-за чего запах в доме стоит не из приятных. Можно облегчить себе жизнь: есть хитрость, позволяющая довести свеклу до готовности за каких-то 15 минут, пишет портал hibiny.ru.

Для начала нужно хорошо промыть корнеплод, снимая самый верхний слой кожицы при помощи губки. Просто активно потрите свеклу, чтобы сок оставался внутри. Хвостик не отрезайте.