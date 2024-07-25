Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом
- 11:04 25 июля
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- Служба новостей
Свеклу принято варить «часами», из-за чего запах в доме стоит не из приятных. Можно облегчить себе жизнь: есть хитрость, позволяющая довести свеклу до готовности за каких-то 15 минут, пишет портал hibiny.ru.
Для начала нужно хорошо промыть корнеплод, снимая самый верхний слой кожицы при помощи губки. Просто активно потрите свеклу, чтобы сок оставался внутри. Хвостик не отрезайте.
Если вы покупаете свеклу в магазине, выбирайте плоды среднего размера. Они вкуснее, да и готовятся быстрее.
Алгоритм быстрого приготовления свеклы:
• кладем корнеплод в кипящую воду;
• варим на сильном огне без крышки;
• через 2 минуты после закипания добавляем в воду хлебную корочку — это предотвратит распространение свекольного запаха;
• 15 минут варки на сильном огне — и снимаем кастрюлю с плиты;
• выливаем горячую воду и заливаем в кастрюлю со свеклой ледяную воду на 15 минут.
Готово! Спустя время очищаем свеклу привычным способом от кожицы. Плод среднего размера проваривается таким образом «на ура». Дело в том, что резкий холод гонит жар внутрь свеклы, поэтому она доходит до готовности без всякой варки, делится хитростью автор канала «Сам сказал — Сам сделал».
Совет. Свеклу можно также запечь в духовке. Для этого оберните каждый корнеплод фольгой (2−3 слоя), положите на решетку и выпекайте при 190 градусах около 60−90 минут в зависимости от размера овоща. Свекла при таком способе не отдает свой цвет и вкус воде, получается сочной, насыщенного цвета.