Полицейские задержали 33-летнюю наркоманку из Ухты, продававшую запрещенные вещества
- 17:30 25 июля
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- Елизавета Петрова
33-летняя жительница Ухты, страдающая наркотической зависимостью, обвиняется в продаже наркотика массой 0,005 грамма. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Наркозависимая жительница Ухты заказала наркотики через Интернет для личного потребления. После изъятия наркотика из тайника-закладки женщина употребила большую часть вещества сама, а оставшуюся дозу массой 0,005 грамма продала знакомому за 250 рублей. Приятель не успел использовать приобретённое «вещество», так как был задержан сотрудниками полиции.
Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против жительницы Ухты. Она обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет).
Женщина признала свою вину. Уголовное дело было передано в Ухтинский городской суд для рассмотрения. Расследование дела проводилось следственной частью СУ МВД по Республике Коми.