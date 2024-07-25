Полицейские задержали 33-летнюю наркоманку из Ухты, продававшую запрещенные вещества

33-летняя жительница Ухты, страдающая наркотической зависимостью, обвиняется в продаже наркотика массой 0,005 грамма. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Наркозависимая жительница Ухты заказала наркотики через Интернет для личного потребления. После изъятия наркотика из тайника-закладки женщина употребила большую часть вещества сама, а оставшуюся дозу массой 0,005 грамма продала знакомому за 250 рублей. Приятель не успел использовать приобретённое «вещество», так как был задержан сотрудниками полиции.