Портфель ипотечного кредитования Сбера в Республике Коми достиг 53 миллиардов рублей
- 14:00 25 июля
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- astakhovaxenia
По итогам первого полугодия 2024 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка в Республике Коми превысил 53 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным перирдом прошлого года рост портфеля составил 108 %.
Количество выдач кредитов на недвижимость в Республике Коми за шесть месяцев составило более 1800 штук. Средняя сумма ипотечного кредита составила 2,4 миллионов рублей.
Популярность у жителей республики набирают такие программы Сбера как семейная ипотека и ипотека для IT специалистов. Рост объемов выдач последней более, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Семейной ипотекой за первую половину 2024 года воспользовались более 400 семей.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Жители Республики Коми по-прежнему активно пользуются ипотечным кредитованием, чтобы, не откладывая вопрос на потом, переехать в собственное жилье. Мы, в свою очередь, помогаем им пройти этот этап максимально быстро и комфортно".
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