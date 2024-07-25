Портфель ипотечного кредитования Сбера в Республике Коми достиг 53 миллиардов рублей

По итогам первого полугодия 2024 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка в Республике Коми превысил 53 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным перирдом прошлого года рост портфеля составил 108 % .

Количество выдач кредитов на недвижимость в Республике Коми за шесть месяцев составило более 1800 штук. Средняя сумма ипотечного кредита составила 2,4 миллионов рублей .

Популярность у жителей республики набирают такие программы Сбера как семейная ипотека и ипотека для IT специалистов. Рост объемов выдач последней более, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Семейной ипотекой за первую половину 2024 года воспользовались более 400 семей.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: