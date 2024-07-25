Самолет из Сыктывкара не долетел до Воркуты из-за технических неполадок
- 10:50 25 июля
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- Елизавета Петрова
24 июля самолёт, выполнявший рейс по маршруту Сыктывкар – Воркута, совершил запланированную промежуточную остановку в аэропорту Печоры. Об этом сообщает БНК.
Однако дальнейший полёт в конечный пункт был отменён из-за технических неполадок. С пассажирами работает Печорский транспортный прокурор Александр Иванов, как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Все 23 пассажира были размещены в гостинице, им были предоставлены еда и напитки.
Печорская транспортная прокуратура проведёт проверку всех обстоятельств, связанных с инцидентом, а также исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, и при необходимости примет соответствующие меры.
На сайте «Комиавиатранса» сказано, что рейсы из Сыктывкара в Воркуту выполняются Вологодским авиапредприятием на самолёте ЯК-40.