Самолет из Сыктывкара не долетел до Воркуты из-за технических неполадок

24 июля самолёт, выполнявший рейс по маршруту Сыктывкар – Воркута, совершил запланированную промежуточную остановку в аэропорту Печоры. Об этом сообщает БНК.

Однако дальнейший полёт в конечный пункт был отменён из-за технических неполадок. С пассажирами работает Печорский транспортный прокурор Александр Иванов, как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Все 23 пассажира были размещены в гостинице, им были предоставлены еда и напитки.