Льготную ипотеку распространяют на вторичное жилье
- 12:06 25 июля
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- Служба новостей
Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой с государственной поддержкой для приобретения жилья на вторичном рынке. Инициатива, по поручению президента Владимира Путина, должна быть разработана кабинетом министров к концу июля.
Эта программа предполагает возможность семей с детьми брать ипотеку на льготных условиях для покупки жилья на вторичном рынке в регионах, где идет мало нового строительства.
Представители правительства также планируют предложить меры по обеспечению жильем молодых и многодетных семей, члены которых работают на территориях опережающего развития. Соответствующие поручения были даны президентом России на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Премьер-министр Михаил Мишустин должен предоставить отчет о проделанной работе до 30 июля.
Кроме того, кабмин рассматривает изменения в условиях ипотечных программ. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что условия по программе «Семейной ипотеки» могут быть пересмотрены после анализа её перезапуска, который стартовал 1 июля. Хуснуллин отметил, что ставка по программе достаточно высокая и бюджет вынужден покрывать значительные расходы. По итогам трёхмесячного наблюдения за динамикой программы, при необходимости будут внесены предложения на уровне правительства, пишет pnz.ru.