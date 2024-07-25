Льготную ипотеку распространяют на вторичное жилье

Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой с государственной поддержкой для приобретения жилья на вторичном рынке. Инициатива, по поручению президента Владимира Путина, должна быть разработана кабинетом министров к концу июля.

Эта программа предполагает возможность семей с детьми брать ипотеку на льготных условиях для покупки жилья на вторичном рынке в регионах, где идет мало нового строительства.