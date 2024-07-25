Кухонные полотенца стираю только так — пользуюсь ими годами: несложный способ сэкономит бюджет — сойдут даже застарелые

Кухонные полотенца очень быстро загрязняются. К сожалению, постоянно покупать новые взамен тех, где оставлены пятна, не очень экономно. Поэтому можно воспользоваться способом советских хозяек.



Так очищают кухонные полотенца от любых загрязнений уже на протяжении многих десятилетий. Лайфхаком поделился автор телеграм-канала «Порядок в доме». Буквально за копейки можно избавиться даже от застарелых загрязнений.



Налейте в большую кастрюлю пять литров воды. Туда добавьте полстакана стирального порошка, 2 ст.л. любого пятновыводителя, 1 ст.л. соды и 2 ст.л. подсолнечного масла. Опустите полотенца в этот раствор и доведите до кипения.



С момента закипания нужно подождать примерно 5−10 минут, не выключая плиту. После этого отключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и дождитесь полного остывания воды. Вы удивитесь, сколько грязи останется в воде.



Потом выньте полотенца, переложите их в стиральную машину и включите обычный режим стирки. Вас поразит эффект — полотенца станут как новые, пишет портал hibiny.ru.