В Коми стали чаще рожать после 30 лет
- 14:45 25 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
Выяснилось, в каком возрасте жительницы Коми чаще всего решаются на материнство. По данным республиканской статистики, наибольший процент женщин, а именно 27%, становятся мамами в возрасте 30-34 лет. Немного меньшая доля, 25%, относится к группе в возрасте 25-29 лет.
В общей сложности в Коми за последний год родилось 6 311 детей. По сравнению с 2022 годом, это на 79 новорожденных меньше.
Также сообщается, что 31% малышей появились на свет вне брака.
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