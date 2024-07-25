В Коми стали чаще рожать после 30 лет

Выяснилось, в каком возрасте жительницы Коми чаще всего решаются на материнство. По данным республиканской статистики, наибольший процент женщин, а именно 27%, становятся мамами в возрасте 30-34 лет. Немного меньшая доля, 25%, относится к группе в возрасте 25-29 лет.

В общей сложности в Коми за последний год родилось 6 311 детей. По сравнению с 2022 годом, это на 79 новорожденных меньше.