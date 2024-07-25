В воду не пускают, сидим на берегу: на пляжах Анапы ввели полный запрет на купание в Черном море

Фото из архива "Про Города"

Отпуск многих россиян просто испорчен Лето 2024 года преподнесло весьма неприятный сюрприз тысячам туристов, приехавшим отдохнуть на живописных пляжах города-курорта Анапы, расположенного на побережье Черного моря. Вместо привычной комфортной температуры морской воды, которая обычно колеблется в пределах комфортных 22-24 градусов, отдыхающие столкнулись с настоящим холодом. По данным многочисленных онлайн-сервисов, фиксирующих актуальную температуру воды в этом популярном курортном городе, она опустилась до невероятно низкой отметки в 16 градусов, вызвав у приехавших сюда гостей настоящий шок и разочарование.

Неожиданное разочарование для жаждущих отдыха

Для многих туристов, рассчитывавших на приятное и освежающее купание во время своего долгожданного летнего отпуска, это стало настоящим разочарованием. "Вода просто ледяная, невозможно нормально поплавать", - делится впечатлениями Денис, турист из Краснодара. Его мнение поддерживает и отдыхающая из Пермского края Жанна: "Мы хотели расслабиться и насладиться пляжным отдыхом, но вместо этого едва выдерживаем несколько минут в ледяной воде".

Причина аномального похолодания - природный феномен

Согласно пояснениям специалистов в области океанологии и гидрометеорологии, резкое и аномальное понижение температуры морской воды вблизи побережья Анапы является прямым следствием природного явления, известного под названием апвэллинг. Этот процесс подъема холодных подводных течений в прибрежной акватории регулярно наблюдается в Черном море и в последнее время был зафиксирован также в акватории города-курорта Сочи. Однако многие популярные онлайн-ресурсы, ориентирующиеся на обычные сезонные показатели, до сих пор демонстрируют более высокие значения температуры воды, вводя в заблуждение многих потенциальных туристов.

Неблагоприятные последствия для отдыхающих

Помимо резкого снижения температуры морской воды, холодные течения, порождаемые апвэллингом, привели также к заметному усилению прибрежных волн на анапских пляжах. В связи с этим местными властями введены определенные ограничения на использование надувных аттракционов и других плавсредств. Кроме того, местные жители и сотрудники курортной инфраструктуры отмечают, что на пляжах стало заметно меньше купающихся, поскольку многим просто некомфортно и даже болезненно находиться в ледяной воде.

Что делать туристам?

Специалисты уверены, что в ближайшие дни температура воды в Анапе должна все-таки повыситься, однако апвэллинг - явление непредсказуемое, и подобные неприятные "сюрпризы" могут повториться в любой момент. Тем, кто только планирует свой визит в этот популярный курортный город, стоит заранее уточнять актуальное состояние моря и быть готовыми к возможным резким погодным изменениям.

Отказ от поездки в данном случае может обернуться весьма ощутимыми финансовыми потерями для туристов. Поэтому эксперты все-таки рекомендуют путешественникам отправляться на отдых, но быть полностью готовыми к холодной воде и использовать другие многочисленные возможности для развлечений и активного досуга, которых в Анапе более чем достаточно. Несмотря на неожиданное похолодание, стоимость размещения, питания и развлечений на курорте остается достаточно высокой.

Природная "заморозка" - тревожный звонок для курорта