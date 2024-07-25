В Коми мужчина, отсидевший в тюрьме 21 год, избил сотрудника колонии

Вынесен приговор по уголовному делу о нападении на сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

70-летний мужчина, осужденный Верховным Судом Республики Коми 28 декабря 2004 года за умышленные особо тяжкие преступления, отбывал наказание в виде 23 лет лишения свободы в ИК-25 города Сыктывкара.