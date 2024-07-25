В Коми мужчина, отсидевший в тюрьме 21 год, избил сотрудника колонии
- 11:45 25 июля
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- Елизавета Петрова
Вынесен приговор по уголовному делу о нападении на сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
70-летний мужчина, осужденный Верховным Судом Республики Коми 28 декабря 2004 года за умышленные особо тяжкие преступления, отбывал наказание в виде 23 лет лишения свободы в ИК-25 города Сыктывкара.
Новое преступление осужденный совершил за 2 года 8 месяцев и 4 дня до окончания своего срока. Он напал на сотрудника колонии и применил насилие, не угрожающее его жизни и здоровью.
Суд города Сыктывкара рассмотрел уголовное дело против мужчины. Он был признан виновным по части 2 статьи 321 УК РФ за применение насилия, не представляющего угрозы для жизни или здоровья, в отношении сотрудника мест лишения свободы, связанного с его служебными обязанностями. Прокуратура Сыктывкара поддержала государственное обвинение.
Рассматривая обстоятельства преступления и данные о личности преступника, суд назначил ему дополнительное наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.