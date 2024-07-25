Соцфонд 1 августа автоматически перерасчитает и увеличит страховые пенсии
- 19:30 25 июля
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- Служба новостей
Социальный фонд России 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий граждан, которые работали в 2023 году. Об этом сообщается на сайте фонда.
«1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы», — говорится в сообщении.
Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.
В Соцфонде пояснили, что перерасчет зависит от зарплаты — чем она выше, тем больше будет пенсия. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента.
«Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 руб. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг», — уточнили в Соцфонде.
Перерасчет произойдет автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику, сообщает ТАСС.