Соцфонд 1 августа автоматически перерасчитает и увеличит страховые пенсии

Социальный фонд России 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий граждан, которые работали в 2023 году. Об этом сообщается на сайте фонда.

«1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы», — говорится в сообщении.

Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.

В Соцфонде пояснили, что перерасчет зависит от зарплаты — чем она выше, тем больше будет пенсия. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента.