В Коми неопытная авто-леди попала в больницу после первой аварии
- 10:00 25 июля
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- Татьяна Зубова
В Сысольском районе молодая авто-леди, управляя Datsun on-DO, попала в дорожно-транспортное происшествие.
Как заявил в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Коми, инцидент зафиксировали вчера, 24 июля, около 13: 00. Девушка 24-х лет двигалась по маршруту из Сыктывкара в сторону Котласа. На 633 километре трассы Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово она не справилась с управлением, в результате чего авто съехало в правый кювет и опрокинулось.
Авто-леди серьезно пострадала: девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Пострадавшую доставили в больницу. Более серьезных последствий удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности.
В ведомстве также уточнили, что ранее девушка не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. А водительские права получила лишь в 2023 году.