В Коми неопытная авто-леди попала в больницу после первой аварии

В Сысольском районе молодая авто-леди, управляя Datsun on-DO, попала в дорожно-транспортное происшествие.

Как заявил в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Коми, инцидент зафиксировали вчера, 24 июля, около 13: 00. Девушка 24-х лет двигалась по маршруту из Сыктывкара в сторону Котласа. На 633 километре трассы Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово она не справилась с управлением, в результате чего авто съехало в правый кювет и опрокинулось.