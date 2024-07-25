По Печоре вновь пошли паромы

Паромное сообщение на маршруте Печора – Кожва возобновлено. Ранее оно было приостановлено из-за резкого падения уровня воды в реке, что препятствовало движению судов к остановочному пункту в Печоре.

По просьбе местной администрации, с целью быстрого решения проблемы и снижения социальной напряженности, руководство Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей приняло решение направить земснаряд проекта 324А «Печорский-316» для углубления подхода к остановочному пункту после завершения им плановых работ на другом участке. Задача была выполнена в кратчайшие сроки.