В Коми проживает мужчин на 55 тысяч меньше, чем женщин
- 23:59 25 июля
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- Елизавета Петрова
В Коми мужчины уступают женщинам по численности на 55 тысяч человек. Средний возраст жителей региона в 2023 году равнялся 41 году.
На 1 января 2024 года население Коми составляло 720,6 тысячи человек, что на 5,8 тысячи меньше, чем в предыдущем году.
На начало текущего года в Коми было зарегистрировано 332,7 тысячи мужчин и 387,9 тысячи женщин, что приводит к разнице в 55,1 тысячи в пользу женской половины населения.
Средний возраст женщин в Коми достиг 43,4 года, в то время как мужчины, в среднем, живут на пять лет меньше.
В 2023 году в регионе естественная убыль населения составила 3405 человек, снизившись на 16% по сравнению с предыдущим годом благодаря уменьшению смертности, которое происходило быстрее, чем снижение рождаемости. В пересчете на 1000 человек естественный спад населения составлял 4,7%.