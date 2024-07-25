В Коми проживает мужчин на 55 тысяч меньше, чем женщин

В Коми мужчины уступают женщинам по численности на 55 тысяч человек. Средний возраст жителей региона в 2023 году равнялся 41 году.

На 1 января 2024 года население Коми составляло 720,6 тысячи человек, что на 5,8 тысячи меньше, чем в предыдущем году.