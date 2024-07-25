В Коми планируют выплачивать 450 тысяч рублей при рождении четвертого ребенка

Инициаторы в Коми предложили выплачивать родителям, решившим родить четвертого или пятого ребенка, 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. В настоящее время такие выплаты предусмотрены только при рождении третьего ребенка. По мнению авторов инициативы, это могло бы стать дополнительным стимулом для семей.

Для рассмотрения этого предложения на федеральном уровне необходимо собрать 100 тысяч подписей. В данный момент инициативу поддержали только 75 человек.