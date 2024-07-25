В Сыктывкаре с 26 июля по 30 августа будет перекрыта одна из улиц

В Сыктывкаре С 26 июля по 30 августа улица Первомайская будет закрыта для движения. На отрезке между улицами Куратова и Красноармейской будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Проезд будет перекрыт следующим образом: