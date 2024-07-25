В Сыктывкаре с 26 июля по 30 августа будет перекрыта одна из улиц
- 22:45 25 июля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В Сыктывкаре С 26 июля по 30 августа улица Первомайская будет закрыта для движения. На отрезке между улицами Куратова и Красноармейской будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Проезд будет перекрыт следующим образом:
- На участке от улицы Куратова до улицы Домны Каликовой движение будет полностью заблокировано, объезд возможен через Сысольское шоссе, улицы Южная, Домны Каликовой, Интернациональная, Пушкина и Куратова;
- На участке от улицы Домны Каликовой до улицы Красноармейской будет закрыта половина проезжей части.
При этом перекрёстки улицы Первомайской с улицами Куратова, Пушкина и Домны Каликовой будут доступны для движения. Водителей призывают учитывать эти ограничения при составлении маршрута из-за ремонтных работ на дороге и тротуарах.