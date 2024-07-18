Сотрудника мэрии Воркуты оштрафовали за употребление наркотиков
- 13:45 18 июля
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- Инесса Богатая
Начальник управления делами администрации Воркуты Александр Литвинов оштрафован на 4 тысячи рублей за употребление наркотиков. По решению мирового судьи, Литвинов должен пройти диагностику и, если потребуется, лечение и реабилитацию в Воркутинской психоневрологической больнице. Факт употребления мефедрона был подтвержден судебно-химическим исследованием. Литвинов полностью признал вину и раскаялся.
Также, бывший начальник управления городского хозяйства Воркуты Кирилл Арабов скоро предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и ряде преступлений, связанных с наркотиками. Арабов получил взятку от управляющих компаний за покровительство, рассчитывая на 3,6 млн рублей, но фактически получил более 750 тыс. рублей. В ходе расследования в его нежилом помещении и автомобиле были обнаружены наркотики, часть из которых он сбывал знакомым.
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