Сыктывкарец использовал служебное положение и незаконно присвоил себе около 2 миллионов рублей

Начальник общественной организации "Общество охотников и рыболовов" сообщил в полицию Сыктывкара о недостаче в размере около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД региона.

Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией провели проверку и выяснили, что 42-летний сотрудник этой организации замешан в преступлении. Сыктывкарец на протяжении трёх лет использовал своё служебное положение, чтобы похищать деньги, полученные от граждан за разрешения на охоту, путёвки на отдых и рыбалку. Всего он присвоил 1 миллион 996 тысяч рублей.