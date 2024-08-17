Администрация Сыктывкара хочет взять кредиты на полтора миллиарда рублей

Мэрия Сыктывкара планирует взять кредиты в банках на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги необходимы городу для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов. Об этом сообщает БНК.

Финансовый департамент администрации Сыктывкара разместил на портале госзакупок семь аукционов на предоставление кредита. В шести из них речь идет о возобновляемой кредитной линии, которая позволяет получать деньги частями в пределах установленного лимита. Один аукцион касается невозобновляемой кредитной линии. Контракт предусматривает возможность досрочного погашения.