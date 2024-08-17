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Администрация Сыктывкара хочет взять кредиты на полтора миллиарда рублей

Администрация Сыктывкара хочет взять кредиты на полтора миллиарда рублейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Мэрия Сыктывкара планирует взять кредиты в банках на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги необходимы городу для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов. Об этом сообщает БНК.

Финансовый департамент администрации Сыктывкара разместил на портале госзакупок семь аукционов на предоставление кредита. В шести из них речь идет о возобновляемой кредитной линии, которая позволяет получать деньги частями в пределах установленного лимита. Один аукцион касается невозобновляемой кредитной линии. Контракт предусматривает возможность досрочного погашения.

Суммы заёмов варьируются от 100 до 500 миллионов рублей, а их сроки — от 88 до 214 дней. В общей сложности планируется взять кредиты на 1 миллиард 570 миллионов рублей. Сроки действия кредитных линий — с декабря 2024 года по июль 2025 года.

За пользование кредитами придется платить проценты. Максимальная цена контрактов рассчитана исходя из ставок 21,8% и 22,6% годовых, общая сумма контрактов составит 139 миллионов рублей.

Согласно документации аукционов, кредиты нужны для покрытия бюджетного дефицита, погашения долгов и пополнения средств на едином счете города в течение года. Торги пройдут 3-4 сентября 2024 года.

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