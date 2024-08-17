Сосед сказал, что руки мне оторвет, когда увидел, что я собираюсь сделать на морковной грядке, хорошо, что остановил

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Некоторые огородники считают, что когда дело идет к уборке урожая, то у моркови надо обрезать ботву, которая якобы тянет на себя слишком много жизненных сил растения и важных соединений, тем самым обедняя корнеплод. – Это большое заблуждение, которому, если хочешь вырастить хороший урожай моркови, следовать не стоит, – рассказал опытный садовод-огородник Евгений Новоселов. – Дело в том, что морковная ботва является частью жизненно важного для растения процесса фотосинтеза. Как бы ни были непрезентабельны листья, если морковь их лишить, то она сначала перестанет развиваться, а затем начнет вянуть и гнить.

Эксперт советует оставлять ботву на моркови до самого дня сбора урожая.

А вот потом как раз, если планируется долгое хранение моркови, ботву надо срезать. Так как есть риск, что в таком состоянии она действительно начнет расти за счет содержащихся в корнеплоде воды и микроэлементов.

Срезать морковную ботву надо аккуратно, придерживаясь определенного порядка действий. После того как морковь выкопана, ее необходимо очистить и просушить. Затем острым ножом срезать ботву, прихватив край корнеплода. Скручивать листья не лучшая идея. Срез рекомендуется присыпать мелом, что должно предотвратить в перспективе гниение.

Также, перед тем как отправить морковь на долгое хранение в погреб, рекомендуется ее дезинфицировать, например, с помощью раствора марганцовки или отвара табака.