ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что эпидемия оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения мирового масштаба. Об этом пишут РИА Новости. Недавно Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили аналогичное предупреждение из-за вспышки этой болезни. Сейчас Комитет по чрезвычайным ситуациям рассмотрел ситуацию и уведомил, что оспа обезьян представляет международную угрозу для общественного здоровья.

Согласно его данным, в 2023 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно выросло: более 14 тысяч заболевших, из которых 524 случаев оказались смертельными.

Быстрое распространение нового вида оспы обезьян в восточной части Демократической Республики Конго, её обнаружение в соседних странах и возможность дальнейшего распространения в Африке и за её пределами вызывают серьёзное беспокойство. Необходимы скоординированные действия, чтобы прекратить распространение болезни и спасти жизни. Об этом говорит Глава ВОЗ. Он также добавил, что организация разработала региональный план, для реализации которого требуется 15 миллионов долларов. ВОЗ уже выделила 1,45 миллиона долларов из своего чрезвычайного фонда и просит оставшиеся средства у доноров.