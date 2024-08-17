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В Коми сотрудники ГАИ проведут профилактику ДТП

В Коми сотрудники ГАИ проведут профилактику ДТПФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми пройдёт профилактическое мероприятие «Трасса». Об этом сообщает МВД региона.

Для улучшения ситуации с авариями и нарушениями на дорогах, а также предотвращения ДТП, в Республике с 19 по 26 августа 2024 года пройдет профилактическое мероприятие под названием «Трасса». Во время этой акции инспекторы ГАИ будут особенно внимательно следить за нарушениями, такими как вождение в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу, неиспользование ремней безопасности и детских кресел. Также сотрудники будут проводить разъяснительные беседы с водителями и проверять состояние дорог за пределами населенных пунктов.

Госавтоинспекция Республики Коми напоминает водителям о важности строго соблюдать правила дорожного движения. Ваши действия напрямую влияют на жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

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