В Коми сотрудники ГАИ проведут профилактику ДТП

В Коми пройдёт профилактическое мероприятие «Трасса». Об этом сообщает МВД региона.

Для улучшения ситуации с авариями и нарушениями на дорогах, а также предотвращения ДТП, в Республике с 19 по 26 августа 2024 года пройдет профилактическое мероприятие под названием «Трасса». Во время этой акции инспекторы ГАИ будут особенно внимательно следить за нарушениями, такими как вождение в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу, неиспользование ремней безопасности и детских кресел. Также сотрудники будут проводить разъяснительные беседы с водителями и проверять состояние дорог за пределами населенных пунктов.