В Коми ребёнок на велосипеде выехал на дорогу и спровоцировал аварию

В Печоре велосипедист стал причиной столкновения двух иномарок. За рулём двухколёсного транспорта был 13-летний ребёнок, которого после ДТП увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.

16 августа около 16:55 в Печоре на улице Ленина произошла авария. Местный житель 1985 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Orlando двигался в сторону улицы Федосеева по улице Ленина. Напротив дома №60 мужчина сбил ребёнка, который ехал на велосипеде по обочине в попутном направлении и выехал на полосу движения автомобиля. После этого ехавшая позади машина Audi A8 под управлением печорца 1983 года рождения врезалась в Chevrolet.