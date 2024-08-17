В Коми ребёнок на велосипеде выехал на дорогу и спровоцировал аварию
- 13:00 17 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Печоре велосипедист стал причиной столкновения двух иномарок. За рулём двухколёсного транспорта был 13-летний ребёнок, которого после ДТП увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.
16 августа около 16:55 в Печоре на улице Ленина произошла авария. Местный житель 1985 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Orlando двигался в сторону улицы Федосеева по улице Ленина. Напротив дома №60 мужчина сбил ребёнка, который ехал на велосипеде по обочине в попутном направлении и выехал на полосу движения автомобиля. После этого ехавшая позади машина Audi A8 под управлением печорца 1983 года рождения врезалась в Chevrolet.
Велосипедисту 2011 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб головы, легких, чрезвертельный перелом бедра левой ноги со смещением, рваную рану подколенной области справа, травматический шок 1-й степени. Мальчика увезли в больницу.
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