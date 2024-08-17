Жительница Коми хотела заработать и отдала мошенникам около трёх миллионов рублей

Воркутинка вложилась в инвестиции и потеряла три миллиона рублей. Эти деньги она одолжила у знакомой и взяла в кредит. Об этом сообщает МВД региона.

В полицию Воркуты обратилась 49-летняя местная жительница. Она рассказала, что в мессенджере ей написал человек, представившийся сотрудником по набору персонала для работы в интернете. Он предложил установить программу для инвестирования, следовать его советам и наблюдать за растущим балансом в личном кабинете.