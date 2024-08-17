Жительница Коми хотела заработать и отдала мошенникам около трёх миллионов рублей
- 11:45 17 августа
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- Анастасия Амелькина
Воркутинка вложилась в инвестиции и потеряла три миллиона рублей. Эти деньги она одолжила у знакомой и взяла в кредит. Об этом сообщает МВД региона.
В полицию Воркуты обратилась 49-летняя местная жительница. Она рассказала, что в мессенджере ей написал человек, представившийся сотрудником по набору персонала для работы в интернете. Он предложил установить программу для инвестирования, следовать его советам и наблюдать за растущим балансом в личном кабинете.
Женщина в течение месяца вложила в «инвестиции» 2,25 миллиона рублей, взятых в кредит, и 719 тысяч рублей, одолженных у подруги. Общая сумма переводов составила почти 3 миллиона рублей. Когда женщина решила вывести «прибыль», ей начали находить всевозможные причины для отказа. Попытка самостоятельно заблокировать личный кабинет тоже не удалась. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».