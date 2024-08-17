Синоптики рассказали о погоде в Коми 18 августа
- 23:20 17 августа
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми утром ждёт туман. О погоде в последний день недели сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.
18 августа 2024 года в регионе будет облачно с прояснениями. В ночное время в отдельных районах, а днём повсеместно прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+13°C, а днем – около +17…+22 градусов. Поднимется северный ветер 3-8 метров в секунду, а на востоке Коми 6-11 метров в секунду.
В столице республики в этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днём ожидается небольшой дождь. Также синоптики обещают северо-западный и западный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +9…+11 градусов, а днем потеплеет до +16…+18°C, что на пару градусов ниже, чем 17 августа. Ухтинцев ждёт северо-западный ветер и слабый дождь.