Синоптики рассказали о погоде в Коми 18 августа

Жителей Коми утром ждёт туман. О погоде в последний день недели сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.

18 августа 2024 года в регионе будет облачно с прояснениями. В ночное время в отдельных районах, а днём повсеместно прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+13°C, а днем – около +17…+22 градусов. Поднимется северный ветер 3-8 метров в секунду, а на востоке Коми 6-11 метров в секунду.