В Коми дорожает дизельное топливо
- 09:40 17 августа
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми зафиксировали удорожание нефтепродуктов. Об этом информирует Комистат.
Средняя стоимость бензина за литр в регионе варьирует от 48 до 73 рублей в зависимости от марки и местоположения. За неделю цены на дизельное топливо увеличились на 0,19%. При этом бензин марки АИ-98 стал дешевле на 0,69 процентов по сравнению с предыдущей датой регистрации (5 августа 2024 года).
Актуальные цены на нефтепродукты в регионе:
Сыктывкар
Марки АИ-92 - 48,83 рублей за литр
Марки АИ-95 - 57,40 рублей за литр
Марки АИ-98 - 72,48 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,25 рублей за литр
Ухта
Марки АИ-92 - 49,00 рублей за литр
Марки АИ-95 - 56,28 рублей за литр
Марки АИ-98 - 72,78 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,78 рублей за литр
Воркута
Марки АИ-92 - 53,48 рублей за литр
Марки АИ-95 - 56,97 рублей за литр
Дизельное топливо - 68,57 рублей за литр