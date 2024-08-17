В Коми дорожает дизельное топливо

В Коми зафиксировали удорожание нефтепродуктов. Об этом информирует Комистат.

Средняя стоимость бензина за литр в регионе варьирует от 48 до 73 рублей в зависимости от марки и местоположения. За неделю цены на дизельное топливо увеличились на 0,19%. При этом бензин марки АИ-98 стал дешевле на 0,69 процентов по сравнению с предыдущей датой регистрации (5 августа 2024 года).