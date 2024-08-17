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В Коми дорожает дизельное топливо

В Коми дорожает дизельное топливоФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми зафиксировали удорожание нефтепродуктов. Об этом информирует Комистат.

Средняя стоимость бензина за литр в регионе варьирует от 48 до 73 рублей в зависимости от марки и местоположения. За неделю цены на дизельное топливо увеличились на 0,19%. При этом бензин марки АИ-98 стал дешевле на 0,69 процентов по сравнению с предыдущей датой регистрации (5 августа 2024 года).

Актуальные цены на нефтепродукты в регионе:

Сыктывкар

Марки АИ-92 - 48,83 рублей за литр

Марки АИ-95 - 57,40 рублей за литр

Марки АИ-98 - 72,48 рублей за литр

Дизельное топливо - 66,25 рублей за литр

Ухта

Марки АИ-92 - 49,00 рублей за литр

Марки АИ-95 - 56,28 рублей за литр

Марки АИ-98 - 72,78 рублей за литр

Дизельное топливо - 66,78 рублей за литр

Воркута

Марки АИ-92 - 53,48 рублей за литр

Марки АИ-95 - 56,97 рублей за литр

Дизельное топливо - 68,57 рублей за литр

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