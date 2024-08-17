В Коми за неделю подорожали яблоки и бананы

В Коми подорожали куриные яйца, молоко и макароны. В это же время морковь, сметана и пшеничная мука дешевеют. Об этом сообщает Комистат.

За неделю с 6 по 12 августа 2024 года в регионе на 2,8 процента выросла цена на макаронные изделия. При этом пшено упало в стоимости на 3,5%. Также подешевели вермишель, поваренная соль, мороженая неразделанная рыба и подсолнечное масло.