В Коми за неделю подорожали яблоки и бананы
- 08:30 17 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми подорожали куриные яйца, молоко и макароны. В это же время морковь, сметана и пшеничная мука дешевеют. Об этом сообщает Комистат.
За неделю с 6 по 12 августа 2024 года в регионе на 2,8 процента выросла цена на макаронные изделия. При этом пшено упало в стоимости на 3,5%. Также подешевели вермишель, поваренная соль, мороженая неразделанная рыба и подсолнечное масло.
Из овощей и фруктов стали дороже яблоки и бананы, а также помидоры и белокочанная капуста. А вот огурцы, репчатый лук, картофель и морковь упали в цене от 1,1 процента до 9,7.
Из непродовольственных товаров изменения коснулись зубных паст и щеток. Они стали дешевле. А вот туалетное мыло подорожало на 1,6 процента. Нефтепродукты тоже стали дороже.