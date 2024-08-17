Ни грамма пользы, одна химия: хозяйкам рассказали, как избавиться от антибиотиков в покупной курице

Лидия Голубенко, опытный врач-диетолог, поделилась ценными советами о том, как избавиться от вредных антибиотиков и стимуляторов роста в покупной курице. Специалист подчеркнула, что следуя ее рекомендациям, можно получить максимальную пользу от этого популярного продукта питания.

Первым делом, по словам эксперта, необходимо удалить кожу с курицы перед приготовлением. Именно в этой жирной части птицы скапливается наибольшее количество опасных веществ, таких как антибиотики и гормоны роста. Срезав кожу, вы значительно снизите риск попадания "химии" в ваш организм.