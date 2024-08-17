Ни грамма пользы, одна химия: хозяйкам рассказали, как избавиться от антибиотиков в покупной курице
- 11:05 17 августа
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- Служба новостей
Лидия Голубенко, опытный врач-диетолог, поделилась ценными советами о том, как избавиться от вредных антибиотиков и стимуляторов роста в покупной курице. Специалист подчеркнула, что следуя ее рекомендациям, можно получить максимальную пользу от этого популярного продукта питания.
Первым делом, по словам эксперта, необходимо удалить кожу с курицы перед приготовлением. Именно в этой жирной части птицы скапливается наибольшее количество опасных веществ, таких как антибиотики и гормоны роста. Срезав кожу, вы значительно снизите риск попадания "химии" в ваш организм.
Следующий шаг – замачивание разделанного куриного мяса в воде с добавлением лимонного сока или соли на 2-3 часа перед запеканием. Как объяснила Голубенко, эти натуральные ингредиенты обладают способностью вытягивать из мяса вредные соединения, при этом сохраняя все полезные свойства продукта. После замачивания курицу обязательно нужно тщательно промыть чистой водой.
Для любителей супов из курицы врач-диетолог дала еще один ценный совет. После того, как бульон закипит первые два раза, его необходимо слить, а мясо промыть под струей холодной воды. Такой простой прием позволит избавиться от остатков антибиотиков и других нежелательных веществ, которые могли попасть в бульон при варке.
Применяя на практике советы Лидии Голубенко, вы сможете приготовить не только вкусное, но и полезное блюдо из куриного мяса. Избавившись от вредной "химии", ваш организм получит необходимые белки и микроэлементы без риска для здоровья. Будьте внимательны к тому, что вы едите, и тогда правильное питание станет залогом вашего хорошего самочувствия и отличного настроения.