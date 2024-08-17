В Сыктывкаре пройдёт праздник народного творчества «Шондiбан»
- 09:00 17 августа
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- Анастасия Амелькина
Центр народного творчества и повышения квалификации приглашает всех на Республиканский праздник народного творчества «Шондiбан». Об этом сообщает Минкульт Коми.
Разнообразные любительские коллективы представят свои таланты в захватывающем шествии, которое пройдет по живописной парковой зоне. Коллективы Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, Воркуты, а также из Сыктывдинского, Усть-Вымского, Корткеросского, Сысольского, Койгородского, Усть-Куломского, Прилузского, Княжпогостского и Троицко-Печорского районов продемонстрируют традиции и ритуалы Республики Коми в рамках насыщенной и многообразной программы на главной сцене мероприятия.
Праздник состоится 22 августа в Парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова, где главная сцена будет расположена на территории скейт-площадки. Действа будут проходить с 13.00 до 19.00. Мероприятие также направлено на реализацию целей и задач национального проекта «Культура».