В Коми прошло заседание по вопросам распределения квот на временное проживание иностранным гражданам

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми остаётся около сотни квот для иностранных граждан. Об этом пишет МВД региона. Управление по вопросам миграции МВД Республики Коми сообщает, что 15 августа 2024 года состоялось заседание Комиссии Республики Коми, посвящённое рассмотрению вопросов, касающихся распределения квоты на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства в Российской Федерации. Несмотря на проведение заседания, по итогам обсуждений квота не была распределена.

Согласно актуальным данным, в Республике Коми остаётся нераспределенными 89 единиц квоты. Это означает, что 89 иностранных граждан или лиц без гражданства всё ещё могут получить разрешение на временное проживание, но соответствующее решение ещё не было принято.

Стоит отметить, что распределение квот на временное проживание является важной процедурой, способствующей регулированию миграционных процессов в регионе. Нераспределение квоты на данном этапе может повлиять на количество иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут легально проживать на территории Республики Коми.