В Сыктывкаре водитель не учёл безопасную дистанцию и врезался в "Хендай"

В Сыктывкаре 17-летняя девушка получила черепно-мозговую травму в результате аварии “Лады” и Hyundai. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

16 августа 2024 года около одиннадцати часов утра в столице Коми произошло ДТП. Lada Priora ехала по автодороге “Подъезд к промышленному узлу Човский”. За рулём был молодой человек 2005 года рождения. На третьем километре дороги парень не учел безопасную дистанцию до едущего впереди Hyundai Sonata и врезался в него. За рулём второго авто был мужчина 1992 года рождения.