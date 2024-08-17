В Сыктывкаре водитель не учёл безопасную дистанцию и врезался в "Хендай"
- 14:30 17 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре 17-летняя девушка получила черепно-мозговую травму в результате аварии “Лады” и Hyundai. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
16 августа 2024 года около одиннадцати часов утра в столице Коми произошло ДТП. Lada Priora ехала по автодороге “Подъезд к промышленному узлу Човский”. За рулём был молодой человек 2005 года рождения. На третьем километре дороги парень не учел безопасную дистанцию до едущего впереди Hyundai Sonata и врезался в него. За рулём второго авто был мужчина 1992 года рождения.
В результате ДТП пассажирка “Лады” 2006 года рождения получила ссадины и черепно-мозговую травму. Не госпитализирована. В момент столкновения сыктывкарка не была пристегнута ремнями безопасности. Водитель отечественного авто получил права в 2023 году. За 2024 год он уже 50 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.