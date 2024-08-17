Компания из Коми должна была отправить лосей в ярославскую усадьбу, но так этого и не сделала

Суд постановил, что фирма из Емвы должна вернуть средства за непоставленных в ярославскую усадьбу лосей. Об этом пишет БНК.

Компания из Коми получила предоплату и затем перестала реагировать на запросы покупателя. ООО «Щекотово» из Ярославской области подала иск в Арбитражный суд Коми против ООО «ОхотЗвероПром Коми», требуя вернуть 900 тысяч рублей, взятых в качестве предоплаты по договору поставки животных.