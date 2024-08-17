Компания из Коми должна была отправить лосей в ярославскую усадьбу, но так этого и не сделала
- 20:45 17 августа
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- Анастасия Амелькина
Суд постановил, что фирма из Емвы должна вернуть средства за непоставленных в ярославскую усадьбу лосей. Об этом пишет БНК.
Компания из Коми получила предоплату и затем перестала реагировать на запросы покупателя. ООО «Щекотово» из Ярославской области подала иск в Арбитражный суд Коми против ООО «ОхотЗвероПром Коми», требуя вернуть 900 тысяч рублей, взятых в качестве предоплаты по договору поставки животных.
Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года стороны заключили договор, по условиям которого фирма из Емвы должна была передать покупателю трех лосей: двух самок 2023 года рождения и одну самку 2022 года рождения. Каждое животное оценивалось в 300 тысяч рублей. Их должны были доставить до 25 декабря 2023 года в село Щекотово, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области.
После подписания договора покупатель полностью оплатил услуги фирмы из Коми, но так и не получил животных. Высланная по этому поводу претензия осталась без ответа. Суд неоднократно предлагал «ОхотЗвероПром Коми» представить отзыв по существу требований, но фирма проигнорировала эти предложения.
В результате суд удовлетворил иск, постановив «ОхотЗвероПром Коми» выплатить компании из Ярославской области 900 тысяч рублей предоплаты, 22 тысячи рублей процентов за использование чужих денег, а также возместить 21,4 тысячи рублей госпошлины. Решение суда пока не вступило в законную силу.