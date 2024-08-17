В Сыктывкаре Volkswagen "догнал" Chevrolet

В Коми за сутки произошло 4 ДТП с пострадавшими. Три из них случилось из-за небезопасной дистанции между авто. Об этом сообщает УГИБДД региона.

16 августа 2024 года около 08:15 в столице Коми произошла авария. Водитель 2003 года рождения за рулём Volkswagen Polo ехал в сторону Петрозаводской улицы по Октябрьском проспекту. Возле 141 дома молодой человек не учел безопасную дистанцию до едущего впереди Chevrolet Cruze и врезался в него.