В Сыктывкаре Volkswagen "догнал" Chevrolet
- 16:30 17 августа
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- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки произошло 4 ДТП с пострадавшими. Три из них случилось из-за небезопасной дистанции между авто. Об этом сообщает УГИБДД региона.
16 августа 2024 года около 08:15 в столице Коми произошла авария. Водитель 2003 года рождения за рулём Volkswagen Polo ехал в сторону Петрозаводской улицы по Октябрьском проспекту. Возле 141 дома молодой человек не учел безопасную дистанцию до едущего впереди Chevrolet Cruze и врезался в него.
Водитель “Шевроле” 1988 года рождения получил раны головы. Госпитализация ему не потребовалась. В момент случившегося он был пристегнут.
Водитель “Фольксваген” уже 4 раза за 2024 год привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За рулём парень с 2021 года.
Напомним, что в этот же день на подъезде к промышленному узлу “Човский” столкнулись Lada Priora и Hyundai Sonata. Пассажирка отечественного авто не была пристегнута и получила черепно-мозговую травму.