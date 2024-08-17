В Сыктывкаре водитель без прав спровоцировал ДТП и сам в нём пострадал

Под Сыктывкаром произошло страшное ДТП. Один из водителей получил черепно-мозговую травму и различные переломы. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

16 августа около 21:15 в посёлке Краснозатонский столкнулись два автомобиля. “ВАЗ 2113” ехал по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. В районе 16 дома на Судостроительной улице водитель отечественного авто 1984 года рождения не учел безопасную дистанцию до едущего впереди Volkswagen Golf и врезался в него. За рулём иномарки был мужчина 1990 года рождения.