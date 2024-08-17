В Сыктывкаре водитель без прав спровоцировал ДТП и сам в нём пострадал
- 17:30 17 августа
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- Анастасия Амелькина
Под Сыктывкаром произошло страшное ДТП. Один из водителей получил черепно-мозговую травму и различные переломы. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
16 августа около 21:15 в посёлке Краснозатонский столкнулись два автомобиля. “ВАЗ 2113” ехал по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. В районе 16 дома на Судостроительной улице водитель отечественного авто 1984 года рождения не учел безопасную дистанцию до едущего впереди Volkswagen Golf и врезался в него. За рулём иномарки был мужчина 1990 года рождения.
Водителя “ВАЗа” увезли в больницу с переломом ноги и рёбер, а также сотрясением и черепно-мозговой травмой. Мужчина трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД в этом году. Стаж вождения сыктывкарца с 2001 года. Известно, что ранее жителя Коми лишили прав, и он сел за руль без документов.