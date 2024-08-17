Мошенники похитили у жительницы Сыктывкара более 20 тысяч рублей под предлогом сдачи квартиры в аренду

Сыктывкарка хотела снять квартиру в соседнем регионе, но вышла на мошенников. Об этом сообщает МВД по Коми.

В УМВД России по городу Сыктывкар обратилась предпринимательница 1975 года рождения с жалобой на кражу денег. Женщина рассказала, что нашла объявление об аренде квартиры в Архангельске в социальной сети. В объявлении были указаны контактные данные владельца.