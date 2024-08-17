Мошенники похитили у жительницы Сыктывкара более 20 тысяч рублей под предлогом сдачи квартиры в аренду
- 21:45 17 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
Сыктывкарка хотела снять квартиру в соседнем регионе, но вышла на мошенников. Об этом сообщает МВД по Коми.
В УМВД России по городу Сыктывкар обратилась предпринимательница 1975 года рождения с жалобой на кражу денег. Женщина рассказала, что нашла объявление об аренде квартиры в Архангельске в социальной сети. В объявлении были указаны контактные данные владельца.
Связавшись с владельцем через мессенджер, она уточнила стоимость аренды на нужный ей период. После этого собеседник отправил ссылку на сайт для оплаты части услуги, остальную сумму попросил перевести на его банковский счет. Женщина перевела ему 23 тысячи рублей, после чего он перестал выходить на связь. Сейчас по этому случаю проводится проверка, по итогам которой будет принято решение.
МВД Республики Коми советует использовать только проверенные сайты для аренды жилья. Избегайте неизвестных сообществ и мессенджеров. Не переходите по неизвестным ссылкам для оплаты услуг и не совершайте никаких переводов!