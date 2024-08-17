5УТРА и Денис Майданов выступят на одной из сцен Коми

В сентябре Усинск отметит свой юбилей, а также пройдёт празднование Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Об этом пишет мэр города Николай Такаев.

В этом году торжества обещают быть особенно яркими, ведь на сцене выступят знаменитые артисты, которые приедут порадовать жителей и гостей Усинска. 8 сентября на площади имени Босовой состоится главное музыкальное событие вечера – концерт, в котором примут участие популярный певец и композитор Денис Майданов, а также известная группа «5 утра». Эти исполнители, зарекомендовавшие себя как мастера своего дела, обещают подарить публике незабываемые эмоции и создать праздничное настроение.