5УТРА и Денис Майданов выступят на одной из сцен Коми
- 16:00 17 августа
- 6+
- Анастасия Амелькина
В сентябре Усинск отметит свой юбилей, а также пройдёт празднование Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Об этом пишет мэр города Николай Такаев.
В этом году торжества обещают быть особенно яркими, ведь на сцене выступят знаменитые артисты, которые приедут порадовать жителей и гостей Усинска. 8 сентября на площади имени Босовой состоится главное музыкальное событие вечера – концерт, в котором примут участие популярный певец и композитор Денис Майданов, а также известная группа «5 утра». Эти исполнители, зарекомендовавшие себя как мастера своего дела, обещают подарить публике незабываемые эмоции и создать праздничное настроение.
Кроме того, на скоро станут известны имена других артистов, которые также приедут поздравить Усинск с юбилеем и Днём нефтяника. Усинск каждый год отмечает этот праздник в сентябре, подчеркивая свою особую роль как нефтяной столицы Коми. Именно поэтому было решено, что День города будет совпадать с Днём работников нефтяной и газовой промышленности – тех, кто своим трудом создает основу для процветания региона.