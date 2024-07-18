На нас обрушатся грозы и дожди: неутешительный прогноз на ближайшие дни

Они сообщили, что с 18 по 26 июля ежедневно будут идти дожди, за этот период выпадет 30 мм осадков, что составляет 47% от месячной нормы. Особо интенсивные дожди ожидаются 19 и 25 июля.

18 июля дневная температура воздуха будет составлять +30°C, а на следующий день – +27°C. Ночные температуры в эти дни колеблются от +17 до +19°C. 19 июля температура понизится до +22°C, а начиная с 20 июля и до конца месяца в городе установится температура от +24 до +26°C. В ночное время в последнюю декаду июля температура будет составлять около +15°C.