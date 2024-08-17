Дьявольская жара вернется с 19 августа, но с сюрпризом: синоптики рассказали, что грядет уже скоро

Фото из архива "Про Города"

Прогноз Вильфанда После недели прохлады и дождей жители столицы могут готовиться к настоящему летнему теплу. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поделился оптимистичным прогнозом погоды на ближайшие дни, обещая москвичам значительное потепление.

Выходные: начало потепления Уже в субботу погода начнет меняться к лучшему. Ветер сменит направление на западное, а затем на юго-западное, что приведет к повышению температуры. Ночью в субботу термометры покажут 10-14 градусов тепла, а к воскресенью ночная температура поднимется до 11-16 градусов.Дневные температуры также порадуют горожан. В субботу в Москве ожидается около 25 градусов, а по области - от 22 до 27 градусов тепла. Воскресенье будет еще теплее: воздух прогреется до 23-28 градусов.

Начало недели: пик тепла

Настоящее лето придет в столицу с началом новой недели. В понедельник температура воздуха в Московской области может достигнуть 30-градусной отметки. Роман Вильфанд отмечает, что такая жаркая погода, вероятно, продержится всю следующую неделю, с температурами в диапазоне 25-30 градусов.

Долгосрочный прогноз: неопределенность сохраняется

Синоптик подчеркивает, что точно предсказать продолжительность жаркого периода пока сложно. Различные модели прогнозирования показывают возможное понижение температуры в будущем, но в целом летняя погода обещает радовать москвичей и гостей столицы еще как минимум неделю.