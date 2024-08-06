Суд приговорил сыктывкарца к 8,5 годам колонии за сбыт крупной партии наркотиков

Фото ФСБ по Коми

Судебное рассмотрение уголовного дела, инициированного УФСБ России по Коми, касающегося 29-летнего Сыктывкарца Короткого С.Н., завершилось обвинительным приговором. Его уличили в попытке незаконного сбыта крупной партии наркотиков в составе организованной группы через Интернет (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он входил в структуру тайной организованной группы, которая распространяла наркотики бесконтактным способом в регионе. Короткий исполнял роль закладчика.

В апреле этого года фигурант изъял из тайника в Усть-Вымском районе крупную партию наркотиков для дальнейшей фасовки и реализации. Во время транспортировки этого вещества он был задержан в Сыктывкаре сотрудниками безопасности. При личном досмотре у него нашли и изъяли 496 грамм синтетического наркотика — производного эфедрона (меткатинона).