Необыкновенной вкусноты помидорчики готовлю на зиму за 10 минут: никакого уксуса и стерилизации не нужно

Если вы ещё не нашли для себя идеальный способ заготовки помидоров на зиму, то эта информация от авторов телеграм-канала «Мои закатки» может вам пригодиться.

Опытные хозяйки рассказали, как заготовить помидоры на зиму без уксуса и стерилизации. Берите на вооружение.