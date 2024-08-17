Необыкновенной вкусноты помидорчики готовлю на зиму за 10 минут: никакого уксуса и стерилизации не нужно
- 21:30 17 августа
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- Служба новостей
Если вы ещё не нашли для себя идеальный способ заготовки помидоров на зиму, то эта информация от авторов телеграм-канала «Мои закатки» может вам пригодиться.
Опытные хозяйки рассказали, как заготовить помидоры на зиму без уксуса и стерилизации. Берите на вооружение.
Вам понадобится на 3-литровую банку:
- 2,5 килограмма томатов;
- 3 зубчика чеснока;
- 5−6 горошин душистого перца;
- 3−4 гвоздики;
- 1 пластинка корицы;
- 5 столовых ложек сахарного песка;
- 2 столовые ложки соли;
- 1 чайная ложка лимонной кислоты
.Ход заготовки:
Помидоры прокалываем зубочисткой и плотно укладываем в банку. Добавляем чеснок, душистый перец, гвоздику и корицу.
Заливаем овощи кипятком. Дожидаемся, пока вода остынет и сливаем её.
Добавляем к помидорам соль, сахар, лимонную кислоту. Снова заливаем кипятком и закатываем.
Храним помидоры в прохладном месте. А когда откроете банку, рассол необходимо сразу слить, пишет hibiny.ru.