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Необыкновенной вкусноты помидорчики готовлю на зиму за 10 минут: никакого уксуса и стерилизации не нужно

Необыкновенной вкусноты помидорчики готовлю на зиму за 10 минут: никакого уксуса и стерилизации не нужно

Если вы ещё не нашли для себя идеальный способ заготовки помидоров на зиму, то эта информация от авторов телеграм-канала «Мои закатки» может вам пригодиться.

Опытные хозяйки рассказали, как заготовить помидоры на зиму без уксуса и стерилизации. Берите на вооружение.

Вам понадобится на 3-литровую банку:

  • 2,5 килограмма томатов;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 5−6 горошин душистого перца;
  • 3−4 гвоздики;
  • 1 пластинка корицы;
  • 5 столовых ложек сахарного песка;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты

.Ход заготовки:

Помидоры прокалываем зубочисткой и плотно укладываем в банку. Добавляем чеснок, душистый перец, гвоздику и корицу.

Заливаем овощи кипятком. Дожидаемся, пока вода остынет и сливаем её.

Добавляем к помидорам соль, сахар, лимонную кислоту. Снова заливаем кипятком и закатываем.

Храним помидоры в прохладном месте. А когда откроете банку, рассол необходимо сразу слить, пишет hibiny.ru.

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