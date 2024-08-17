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Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭСФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Министерство обороны России заявило о быстром реагировании на любые попытки украинской стороны нанести удар по Курской атомной электростанции. Об этом пишут РИА Новости.

Если киевский режим приступит к претворению в жизнь своих преступных замыслов, направленных на провоцирование техногенной катастрофы в Европе с обширным радиоактивным загрязнением, будут немедленно предприняты жесткие военные и военно-технические контрмеры. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Особое внимание уделяется сведениями, полученным из независимых источников, о подготовке Киева к атаке на Курскую АЭС. Министерство воспринимает эту информацию всерьез и намерено принять все необходимые меры. В заявлении отмечено, что такие действия Украины являются прямым нарушением Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.

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