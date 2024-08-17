Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

Министерство обороны России заявило о быстром реагировании на любые попытки украинской стороны нанести удар по Курской атомной электростанции. Об этом пишут РИА Новости.

Если киевский режим приступит к претворению в жизнь своих преступных замыслов, направленных на провоцирование техногенной катастрофы в Европе с обширным радиоактивным загрязнением, будут немедленно предприняты жесткие военные и военно-технические контрмеры. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.