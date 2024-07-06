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В кабачковые оладьи теперь добавляю только это: Работает как «сцепка», мука почти не пригодится

В кабачковые оладьи теперь добавляю только это: Работает как «сцепка», мука почти не пригодитсяФото: freepik.com

Лето – сезон кабачков!

Предлагаем вам необычный рецепт кабачковых оладьей, в котором вместо муки используется сыр.

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 1 яйцо
  • 100 г сыра
  • 3-4 ст. л. муки
  • Зелень, соль и специи по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Натереть кабачки на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут.
  2. Слить выделившийся сок (он сделает оладьи водянистыми).
  3. Добавить к кабачкам яйцо, тертый сыр, нарезанную зелень, специи и 2-3 ст. л. муки.
  4. Замесить густое тесто.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  6. Выкладывать тесто ложкой на сковороду, формируя оладьи.
  7. Жарить оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
  8. Подавать со сметаной.

Эти оладьи:

  • Очень вкусные
  • Простые в приготовлении
  • Нравятся детям
  • Не содержат муки

Сыр в этом рецепте играет роль "скрепки", благодаря чему оладьи не распадаются на сковороде, пишут "Хибины".

Экспериментируйте! Добавьте в тесто свои любимые специи, тертый чеснок, зелень. Приятного аппетита!

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