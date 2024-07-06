В кабачковые оладьи теперь добавляю только это: Работает как «сцепка», мука почти не пригодится
- 17:01 6 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Фото: freepik.com
Лето – сезон кабачков!
Предлагаем вам необычный рецепт кабачковых оладьей, в котором вместо муки используется сыр.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 1 яйцо
- 100 г сыра
- 3-4 ст. л. муки
- Зелень, соль и специи по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Натереть кабачки на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут.
- Слить выделившийся сок (он сделает оладьи водянистыми).
- Добавить к кабачкам яйцо, тертый сыр, нарезанную зелень, специи и 2-3 ст. л. муки.
- Замесить густое тесто.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Выкладывать тесто ложкой на сковороду, формируя оладьи.
- Жарить оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавать со сметаной.
Эти оладьи:
- Очень вкусные
- Простые в приготовлении
- Нравятся детям
- Не содержат муки
Сыр в этом рецепте играет роль "скрепки", благодаря чему оладьи не распадаются на сковороде, пишут "Хибины".
Экспериментируйте! Добавьте в тесто свои любимые специи, тертый чеснок, зелень. Приятного аппетита!
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