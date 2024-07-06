Огурцам в жаркую погоду - обязательно: примите эти меры для сохранения и умножения урожая
- 15:17 6 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Огурцы обожают тепло, но излишняя жара может им навредить. Когда температура в тени превышает +32−34 градуса, растения начинают страдать. Чтобы сберечь урожай в такое время, нужно приложить немного усилий. Опытный садовод, ведущий Дзен-канал «Сад. Огород. Лайф», рассказал, что важно сделать.
Полив. Огурцы — влаголюбивые растения, поэтому в жару поливать их нужно чаще — каждый день, утром или вечером. Мульчирование соломой или сеном сохранит влагу в почве и предотвратит образование корки. Добавляйте триходерму при поливе раз в неделю, чтобы предотвратить развитие грибков под мульчей.
Подкормка. Огурцам очень полезны настой коровяка и «бродилка» из сорных трав (1 литр на 10 литров воды). Увеличьте дозу калия в подкормках, чтобы защитить растения от теплового стресса: 1 столовая ложка сульфата калия на 10 литров воды (2 литра под каждое растение).
Затенение. При затяжной жаре притените грядку с помощью белого спандбонда. Эта мера предотвратит перегрев и стерилизацию пыльцы. Об этом пишет портал hibiny.ru.
Читайте также:
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- Морковь сразу пойдёт в рост: в начале июля полейте грядку этим раствором — первый шаг к урожаю
- Лучше сена и навоза: 1 горсть на грядку картошки при окучивании - урожай будет до осени
- Меняйте планы, нас ждут ливни и похолодание: синоптики дали новый прогноз погоды до конца недели
- С 8 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ