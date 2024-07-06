Огурцам в жаркую погоду - обязательно: примите эти меры для сохранения и умножения урожая

Огурцы обожают тепло, но излишняя жара может им навредить. Когда температура в тени превышает +32−34 градуса, растения начинают страдать. Чтобы сберечь урожай в такое время, нужно приложить немного усилий. Опытный садовод, ведущий Дзен-канал «Сад. Огород. Лайф», рассказал, что важно сделать.

Полив. Огурцы — влаголюбивые растения, поэтому в жару поливать их нужно чаще — каждый день, утром или вечером. Мульчирование соломой или сеном сохранит влагу в почве и предотвратит образование корки. Добавляйте триходерму при поливе раз в неделю, чтобы предотвратить развитие грибков под мульчей.