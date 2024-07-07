Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в России с 8 июля

С 8 июля 2024 года минимальная заработная плата, прожиточный минимум и страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличены на 10%. «Соответствующее постановление подписано», — сообщил Мишустин на встрече с вице-премьерами.

Также с 8 июля 2024 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и граждане с I группой инвалидности получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Однако, если гражданин с I группой инвалидности достигает 80 лет, дополнительного повышения не будет, так как прибавку можно получить либо по инвалидности, либо по возрасту.