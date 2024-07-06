В Сыктывкаре строительство новой школы на месте старого рынка составит 1,4 миллиарда рублей
- 13:00 6 июля
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- Инесса Богатая
Как идет подготовка к возведению школы на месте бывшего рынка в пределах улиц Юхнина, Орджоникидзе, Карла Маркса и Красных Партизан, рассказал мэр Сыктывкара Владимир Голдин на встрече с журналистами в администрации главы региона.
По словам градоначальника, участок почти сформирован, проектная документация готова и находится на стадии экспертизы, ее завершение запланировано на конец лета 2024 года. Основой проекта стало типовое здание школы №9 в поселке Краснозатонском с учетом местных условий. Также осталось выкупить четыре помещения на Юхнина, 15, по ним в данный момент идет судебное разбирательство.
Стоимость строительства оценивается в 1, 4 миллиарда рублей. Администрация направила заявки на получение федеральных средств, надеясь на субсидии от Совета Федерации.
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