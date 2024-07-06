В Коми осудили братоубийцу: мужчина в ходе ссоры забил родственника ножкой от стула
- 18:45 6 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Суд вынес вердикт 37-летнему жителю Печоры за убийство своего брата. Об этом проинформировала пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.
По данным ведомства, в апреле 2024 года между обвиняемым и его 42-летним братом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес своему родственнику множественные удары по голове металлической ножкой от стула.
Полученные травмы вызвали обширную кровопотерю, что привело к мгновенной смерти жертвы на месте происшествия.
Мужчина проведет восемь лет в тюрьме.
Напомним, в Ухте местной жительнице пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы в городской поликлинике починили лифт. Минздрав Республики Коми игнорировал многочисленные жалобы ухтинцев. Руководству медучреждения пришлось заменить лифт.
Читайте также:
- "Судьбоносный месяц": Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым июль покажется сказкой
- Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара
- С 1 июля начнут повышать пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю