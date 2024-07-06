В Коми осудили братоубийцу: мужчина в ходе ссоры забил родственника ножкой от стула

Суд вынес вердикт 37-летнему жителю Печоры за убийство своего брата. Об этом проинформировала пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

По данным ведомства, в апреле 2024 года между обвиняемым и его 42-летним братом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес своему родственнику множественные удары по голове металлической ножкой от стула.