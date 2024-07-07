Чем подкормить помидоры в июле, чтобы получить обильный урожай: 7 народных и магазинных средств
- 07:15 7 июля
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- Екатерина Незлоба
В июле, когда на томатных кустах уже появляются завязи и начинают зреть плоды, особенно важно обеспечить им правильное питание, пишет ivd.ru.
Какие элементы нужны помидорам в июле:
- Калий: Отвечает за завязывание, рост и созревание плодов, а также влияет на их вкус и лежкость.
- Фосфор: Способствует образованию корней, цветению и формированию завязей.
- Бор: Необходим для усвоения кальция, влияет на качество опыления и завязывания плодов.
- Цинк: Участвует в фотосинтезе, повышает устойчивость растений к болезням.
- Железо: Обеспечивает дыхание клеток, влияет на вкусовые качества плодов.
- Кальций: Укрепляет клеточные стенки, препятствует развитию вершинной гнили.
- Йод: Повышает иммунитет растений, улучшает их вкусовые качества.
- Гуминовые кислоты: Стимулируют рост и развитие растений, повышают их сопротивляемость болезням.
- Марганец: Участвует в фотосинтезе, влияет на обмен веществ.
Чем подкормить помидоры в июле:
Народные средства:
- Настой коровяка: Разведите 1 литр свежего коровяка в 10 литрах воды, дайте настояться 3-4 дня. Перед использованием разбавьте настой водой в соотношении 1:10.
- Зольный настой: Залейте 500 г золы 10 литрами воды, дайте настояться 4-5 дней. Перед использованием процедите и разбавьте водой в соотношении 1:10.
- Травяной настой: Наполните бочку или другую емкость на 2/3 измельченной травой (крапива, одуванчик), залейте водой доверху. Дайте настояться 7-8 дней. Перед использованием процедите и разбавьте водой в соотношении 1:10.
Минеральные удобрения:
- Комплексные удобрения: "Красный великан", "Растворин", "Кемира Универсал", "Фертика Кристалон томатный".
- Моноудобрения: калийная соль, суперфосфат, борная кислота, сульфат магния.
Важно:
- Перед использованием любого удобрения внимательно прочитайте инструкцию.
- Не превышайте рекомендуемые дозы.
- Вносите удобрения в утренние или вечерние часы, в пасмурную погоду.
- Перед корневой подкормкой обильно полейте растения водой.
- После подкормки хорошо промульчируйте почву.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить своим помидорам правильное питание и получить богатый урожай вкусных и сочных плодов.
Дополнительные советы:
- Для улучшения вкуса плодов можно провести 1-2 внекорневые подкормки раствором йода (1 капля на 10 литров воды).
- Для профилактики вершинной гнили можно провести 1-2 внекорневые подкормки раствором кальция хлористого (10 г на 10 литров воды).
- Для повышения устойчивости к болезням можно провести 1-2 обработки томатных кустов фитоспорином или другим биофунгицидом.
Желаю вам богатого урожая!
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