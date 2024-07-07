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Чем подкормить помидоры в июле, чтобы получить обильный урожай: 7 народных и магазинных средств

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы получить обильный урожай: 7 народных и магазинных средств

В июле, когда на томатных кустах уже появляются завязи и начинают зреть плоды, особенно важно обеспечить им правильное питание, пишет ivd.ru.

Какие элементы нужны помидорам в июле:

  • Калий: Отвечает за завязывание, рост и созревание плодов, а также влияет на их вкус и лежкость.
  • Фосфор: Способствует образованию корней, цветению и формированию завязей.
  • Бор: Необходим для усвоения кальция, влияет на качество опыления и завязывания плодов.
  • Цинк: Участвует в фотосинтезе, повышает устойчивость растений к болезням.
  • Железо: Обеспечивает дыхание клеток, влияет на вкусовые качества плодов.
  • Кальций: Укрепляет клеточные стенки, препятствует развитию вершинной гнили.
  • Йод: Повышает иммунитет растений, улучшает их вкусовые качества.
  • Гуминовые кислоты: Стимулируют рост и развитие растений, повышают их сопротивляемость болезням.
  • Марганец: Участвует в фотосинтезе, влияет на обмен веществ.

Чем подкормить помидоры в июле:

Народные средства:

  • Настой коровяка: Разведите 1 литр свежего коровяка в 10 литрах воды, дайте настояться 3-4 дня. Перед использованием разбавьте настой водой в соотношении 1:10.
  • Зольный настой: Залейте 500 г золы 10 литрами воды, дайте настояться 4-5 дней. Перед использованием процедите и разбавьте водой в соотношении 1:10.
  • Травяной настой: Наполните бочку или другую емкость на 2/3 измельченной травой (крапива, одуванчик), залейте водой доверху. Дайте настояться 7-8 дней. Перед использованием процедите и разбавьте водой в соотношении 1:10.

Минеральные удобрения:

  • Комплексные удобрения: "Красный великан", "Растворин", "Кемира Универсал", "Фертика Кристалон томатный".
  • Моноудобрения: калийная соль, суперфосфат, борная кислота, сульфат магния.

Важно:

  • Перед использованием любого удобрения внимательно прочитайте инструкцию.
  • Не превышайте рекомендуемые дозы.
  • Вносите удобрения в утренние или вечерние часы, в пасмурную погоду.
  • Перед корневой подкормкой обильно полейте растения водой.
  • После подкормки хорошо промульчируйте почву.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить своим помидорам правильное питание и получить богатый урожай вкусных и сочных плодов.

Дополнительные советы:

  • Для улучшения вкуса плодов можно провести 1-2 внекорневые подкормки раствором йода (1 капля на 10 литров воды).
  • Для профилактики вершинной гнили можно провести 1-2 внекорневые подкормки раствором кальция хлористого (10 г на 10 литров воды).
  • Для повышения устойчивости к болезням можно провести 1-2 обработки томатных кустов фитоспорином или другим биофунгицидом.

Желаю вам богатого урожая!

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