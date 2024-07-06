Осторожно мошенники: злоумышленники начали рассылать сообщения от имени Сыктывкарской епархии

Мошенники используют социальную сеть Телеграм, представляясь руководством епархии, и рассылают ложные просьбы о переводе денег, вводя в заблуждение священнослужителей и прихожан Сыктывкарской епархии. Пресс-служба епархии настоятельно рекомендует не переводить деньги и не вступать в контакт с такими лицами.

В заявлении уточняется, что мошенники создали аккаунт, выдавая себя за секретаря епархии архимандрита Филиппа (Филиппова).