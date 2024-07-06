Осторожно мошенники: злоумышленники начали рассылать сообщения от имени Сыктывкарской епархии
- 20:15 6 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Мошенники используют социальную сеть Телеграм, представляясь руководством епархии, и рассылают ложные просьбы о переводе денег, вводя в заблуждение священнослужителей и прихожан Сыктывкарской епархии. Пресс-служба епархии настоятельно рекомендует не переводить деньги и не вступать в контакт с такими лицами.
В заявлении уточняется, что мошенники создали аккаунт, выдавая себя за секретаря епархии архимандрита Филиппа (Филиппова).
"Когда к вам обращаются с просьбами о переводе денег, необходимо проявлять осторожность. Рекомендуем перезвонить по известному номеру телефона, а не использовать мессенджер, чтобы проверить подлинность запроса. Чаще всего такие просьбы оказываются мошенничеством. Злоумышленники могут взламывать аккаунты священников, подделывать их голос и даже видео. Информацию о финансовой помощи для епархии можно найти только на официальных страницах приходов и на сайте епархии, где также указаны реквизиты. Будьте внимательны! " — предупреждает пресс-служба епархии.
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